Как отметил Владимир Зеленский, он во время встречи поблагодарил Валерия Залужного за два года защиты Украины. Также они обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины.

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Обсудили обновленное руководство

Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде. Обязательно победим! Слава Украине!

– подчеркнул президент.

Валерий Залужный также опубликовал в своем телеграме сообщение. В нем он отметил, что в первые самые сложные дни Великой войны Украине удалось устоять против подлого и сильного врага, сделать это вместе.

Главнокомандующий отметил, что битва продолжается и ежедневно меняется. И что задачи 2022 года отличаются от задач 2024. Поэтому, все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям.

Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президенту Украины,

– отметил Залужный.

Он также подчеркнул, что гордится каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Всеми солдатами, сержантами и офицерами. А также склоняет голову перед всеми, кто отдал свою жизнь ради Украины и ее свободы. Главнокомандующий отметил, что помним и отомстим за все и добавил, что украинцы обязательно победят.

Слухи об увольнении Залужного распространяются не один день