Як зазначив Володимир Зеленський, він під час зустрічі подякував Валерію Залужному за два роки захисту України. Також вони обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України.

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Обговорили оновлене керівництво

Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді. Обов'язково переможемо! Слава Україні!

– наголосив президент.

Валерій Залужний також опублікував у своєму телеграмі допис. У ньому він наголосив, що у перші найскладніші дні Великої війни Україні вдалося встояти проти підлого та сильного ворога, зробити це разом.

Головнокомандувач наголосив, що битва триває та щодня змінюється. І що завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024. Відтак, всі повинні змінитися й адаптуватися до нових реалій.

Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України,

– зазначив Залужний.

Він також наголосив, що пишається кожним і кожною у Збройних Силах України, котрі обороняють майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами й офіцерами. А також схиляє голову перед усіма, хто віддав своє життя задля України та її свободи. Головнокомандувач наголосив, що пам'ятаємо та помстимося за всім і додав, що українці обов'язково переможуть.

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