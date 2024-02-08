Министр обороны в своем фейсбуке отметил, что Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач. Говорится об управлении Вооруженными Силами Украины во время Великой Войны с Россией.

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Рустем Умеров поблагодарил Валерия Залужного

Рустем Умеров отметил, что ВСУ вместе со всем украинским народом продемонстрировал миру, что Украина будет бороться за свое и своих, несмотря на то, с каким врагом мы имеем дело.