Міністр оборони у своєму фейсбуці наголосив, що Валерієві Залужному випало одне з найскладніших завдань. Мовиться про керування Збройними Силами України під час Великої Війни з Росією.

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Рустем Умєров подякував Валерію Залужному

Рустем Умєров зазначив, що ЗСУ разом з усім українським народом продемонстрував світові, що Україна боротиметься за своє та своїх, попри те, з яким ворогом ми маємо справу.

Він додав, що наші військові відбили навалу російських загарбників, захистили державність та продовжують щоденно боронити незалежність України. Водночас він зазначив, що війна не залишається однаковою. Вона змінюється та виманає змін. За словами Умєрова, бойові дії 2022, 2023 та 2024 років – три різні реальності.

2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги,

– наголосив Умєров.