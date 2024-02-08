У вечірньому зверненні 8 лютого президент зазначив, що потрібне перезавантаження. За словами Зеленського, військові розуміють, які рішення зараз потрібні.
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Зеленський про зміни в ЗСУ
Володимир Зеленський 8 лютого записав вечірнє звернення, у якому пояснив, чому ухвалив рішення про відставку Валерія Залужного. Він акцентував, що це потрібні зараз рішення.
Це не про прізвища. І тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних Силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Кожен солдат, кожен сержант і кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні,
– повідомив Зеленський.
Президент наголосив, що потрібна суттєво більша технологічність дій армії та перезавантаження генералітету. За його словами, штаби всіх рівнів мають знати й відчувати фронт так само як солдати на "нулі".
Зеленський зазначив, що потрібен інший підхід, зокрема, до ротацій й управління фронтом, а також – інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Від 8 лютого до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда.
Зміни в Збройних Силах
- Володимир Зеленський та Валерій Залужний 8 лютого провели зустріч, у ході якої обговорили потреби в оновленні керівництва українського війська. Президент зазначив, що час для оновлення саме зараз. Він під час зустрічі подякував Валерію Залужному за два роки захисту України.
- Згодом стало відомо про зміни в керівництві ЗСУ. Валерія Залужного офіційно звільнили з посади Головнокомандувача ЗСУ.
- Володимир Зеленський повідомив 8 лютого, що назначив Олександра Сирського новим Головнокомандувачем ЗСУ замість Валерія Залужного. Глава держави заявив, що відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда.