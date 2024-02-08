У вечірньому зверненні 8 лютого президент зазначив, що потрібне перезавантаження. За словами Зеленського, військові розуміють, які рішення зараз потрібні.

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Володимир Зеленський 8 лютого записав вечірнє звернення, у якому пояснив, чому ухвалив рішення про відставку Валерія Залужного. Він акцентував, що це потрібні зараз рішення.

Це не про прізвища. І тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних Силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Кожен солдат, кожен сержант і кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні,

– повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що потрібна суттєво більша технологічність дій армії та перезавантаження генералітету. За його словами, штаби всіх рівнів мають знати й відчувати фронт так само як солдати на "нулі".

Зеленський зазначив, що потрібен інший підхід, зокрема, до ротацій й управління фронтом, а також – інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Від 8 лютого до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда.

Зміни в Збройних Силах