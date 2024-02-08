Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что решение об обновлении руководства войска обусловлено рядом факторов. В частности, Украине необходимо пересмотреть тактику действий.

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Подоляк об обновлении руководства

Владимир Зеленский принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ – в частности, изменения коснулись должности Главнокомандующего ВСУ. Михаил Подяк объяснил, что причиной этого является ряд факторов.

Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения,

– отметил Подоляк.

Советник председателя ОП отметил, что необходимо найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, которые позволят удержать и развить инициативу. Кроме этого, по его словам, важно запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии.

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