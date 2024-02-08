Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що рішення про оновлення керівництва війська обумовлене низкою факторів. Зокрема, Україні необхідно переглянути тактику дій.
Дивіться також Залужний пішов у відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ: біографія "залізного генерала"
Подоляк про оновлення керівництва
Володимир Зеленський ухвалив рішення про системне оновлення керівного складу ЗСУ – зокрема, зміни торкнулися посади Головнокомандувача ЗСУ. Михайло Подяк пояснив, що причиною цього є низка факторів.
Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої,
– зазначив Подоляк.
Радник голови ОП зазначив, що необхідно знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу. Окрім цього, за його словами, важливо запустити процес реформування управлінських принципів в армії.
Що відомо про відставку Залужного
- Володимир Зеленський та Валерій Залужний 8 лютого провели розмову, що стосувалася потреби в оновленні керівництва. Згодом стало відомо про відставку Залужного та призначення на посаду Головнокомандувача Олександра Сирського.
- Президент наголосив, що у нього на столі має з'явитися реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Окрім цього, певні зміни мають відбитися безпосередньо на лінії фронту.
- У день призначення Сирського до керівництва Збройними Силами приступає нова управлінська команда – команда перезавантаження. За словами глави держави, відбір до нового складу керівництва ЗСУ відбувається дуже ретельно. Передусім, враховують досвід, який зараз послужить оновленню війська.