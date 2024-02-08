Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що рішення про оновлення керівництва війська обумовлене низкою факторів. Зокрема, Україні необхідно переглянути тактику дій.

Дивіться також Залужний пішов у відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ: біографія "залізного генерала"

Подоляк про оновлення керівництва

Володимир Зеленський ухвалив рішення про системне оновлення керівного складу ЗСУ – зокрема, зміни торкнулися посади Головнокомандувача ЗСУ. Михайло Подяк пояснив, що причиною цього є низка факторів.

Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої,

– зазначив Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що необхідно знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу. Окрім цього, за його словами, важливо запустити процес реформування управлінських принципів в армії.

Що відомо про відставку Залужного