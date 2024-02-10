Отметим, что после прихода на должность Рустема Умерова Павлюк стал единственным заместителем, который остался в команде. До этого он занимал эту же должность при Алексее Резникове.

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Увольнение Павлюка

Кабинет Министров Украины 10 февраля уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны. Отмечается, что причиной такого решения является переход на другую работу. В то же время пока официально не поступало сообщений, какую же должность сейчас займет Павлюк.

Господин Генерал, честь работать с вами. Следующие задачи и вызовы впереди. Победим вместе,

– написал Умеров.

Павлюк занимал должность первого заместителя с 21 февраля 2022 года. Сначала он работал в команде тогдашнего министра обороны Алексея Резникова, а впоследствии стал единственным, кто сохранил должность с приходом Рустема Умерова.

Отметим, что генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк с началом полномасштабного вторжения руководил обороной страны на Востоке. Затем некоторое время возглавлял Киевскую областную военную администрацию. С мая 2022 по 21 февраля 2023 года Павлюк был начальником штаба – заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ, командующим группировки сил и средств обороны Киева. Затем его назначили первым заместителем министра обороны.

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