Відповідні укази вже оприлюднили на сайті президента. Хто очолив ДШВ, а хто Сили ТрО, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Зеленський звільнив Наєва і призначив нового командувача об'єднаних сил ЗСУ

Кого призначили командувачем ДШВ, сил ТрО

Так, 11 лютого на сайті президента з'явився указ про звільнення Миргородського Максима Вікторовича з посади командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Призначити Скибюка Ігоря Анатолійовича командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України,

– йдеться в другому указі.

Тим часом Сили територіальної оборони ЗСУ очолив Плахута Ігор Вікторович. Зауважимо, що він змінив на посаді командувача генерал-майора Ігоря Танцюру.