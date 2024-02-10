Сили протиповітряної оборони збили 21 БпЛА типу "Шахед-131/136". Втім уникнути влучань в регіоні не вдалось. В ГУНП Одеської області показали наслідки ворожої атаки.

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Наслідки атаки на Одещину

  • В Одесі пошкоджено об'єкт припортової інфраструктури, одна людина отримала поранення.
  • У Ізмаїльському районі атака призвела до пошкоджень припортових та цивільних об'єктів, приміщень, автомобілів і житлових будинків.


Правоохоронці фіксують наслідки атаки ворога / Фото Нацполіції Одещини

Є постраждалі

За даними поліції, троє чоловіків отримали поранення та перебувають у важкому стані. При цьому кількість постраждалих наразі уточнюють.

Поліцейські документують наслідки ворожої атаки, збирають докази військових злочинів Росії, надають психологічну підтримку громадянам.


Поліцейські опитують місцеве населення постраждалих районів Одещини / Фото Нацполіції


Усі воєнні злочинні росіян ретельно фіксуються / Фото Нацполіції

Деталі атаки по Одеській області

  • Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками типу "Шахед" трьома хвилями тривалістю півтори, дві з половиною і знов півтори годин.
  • Першу хвилю загарбники спрямували по обласному центру. Всі 9 безпілотників знищили підрозділи протиповітряної оборони.
  • Другу і третю хвилі атак окупанти спрямували по припортовій інфраструктурі Подунав'я. Тут вдалось знищити 12 дронів, однак були й влучання в припортові об'єкти, де власне і були поранені водії-далекобійники.