Сили протиповітряної оборони збили 21 БпЛА типу "Шахед-131/136". Втім уникнути влучань в регіоні не вдалось. В ГУНП Одеської області показали наслідки ворожої атаки.
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Наслідки атаки на Одещину
- В Одесі пошкоджено об'єкт припортової інфраструктури, одна людина отримала поранення.
- У Ізмаїльському районі атака призвела до пошкоджень припортових та цивільних об'єктів, приміщень, автомобілів і житлових будинків.
Правоохоронці фіксують наслідки атаки ворога / Фото Нацполіції Одещини
Є постраждалі
За даними поліції, троє чоловіків отримали поранення та перебувають у важкому стані. При цьому кількість постраждалих наразі уточнюють.
Поліцейські документують наслідки ворожої атаки, збирають докази військових злочинів Росії, надають психологічну підтримку громадянам.
Поліцейські опитують місцеве населення постраждалих районів Одещини / Фото Нацполіції
Усі воєнні злочинні росіян ретельно фіксуються / Фото Нацполіції
Деталі атаки по Одеській області
- Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками типу "Шахед" трьома хвилями тривалістю півтори, дві з половиною і знов півтори годин.
- Першу хвилю загарбники спрямували по обласному центру. Всі 9 безпілотників знищили підрозділи протиповітряної оборони.
- Другу і третю хвилі атак окупанти спрямували по припортовій інфраструктурі Подунав'я. Тут вдалось знищити 12 дронів, однак були й влучання в припортові об'єкти, де власне і були поранені водії-далекобійники.