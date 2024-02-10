На жаль, не вдалось уникнути трагічних наслідків у Харкові, також били по Миколаївщині та Одесі.

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Що відомо про нічну атаку "Шахедами"

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 26 БпЛА типу Shahed-136/131,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

Вони уточнили, що українські Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 18 ворожих безпілотників.

Згодом дані уточнили Повітряні сили ЗСУ. Вони пояснили, що окупанти:

били по Україні з Балаклави та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму та Курської області Росії;

атакували 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131 ;

; бойовою роботою ЗСУ знищили 23 "Шахеди" у межах Одеської та Харківської областей.

До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби,

– уточнили військові.



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