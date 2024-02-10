К сожалению, не удалось избежать трагических последствий в Харькове, также били по Николаевской области и Одессе.

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Что известно о ночной атаке "Шахедами"

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 26 БпЛА типа Shahed-136/131,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Они уточнили, что украинские Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 18 вражеских беспилотников.

Впоследствии данные уточнили Воздушные силы ВСУ. Они объяснили, что оккупанты:

били по Украине из Балаклавы и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму и Курской области России;

атаковали 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131;

боевой работой ВСУ уничтожили 23 "Шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей.

К отражению воздушного нападения привлекали подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы,

– уточнили военные.



Как успешно отработали бойцы ВСУ по "Шахедам" оккупантов

Россия атаковала Харьков: жуткие последствия