К сожалению, не удалось избежать трагических последствий в Харькове, также били по Николаевской области и Одессе.
Смотрите также Взрывы в Одессе и Харькове: в Украине была воздушная тревога из-за атаки "Шахедами"
Что известно о ночной атаке "Шахедами"
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 26 БпЛА типа Shahed-136/131,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
Они уточнили, что украинские Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 18 вражеских беспилотников.
Впоследствии данные уточнили Воздушные силы ВСУ. Они объяснили, что оккупанты:
- били по Украине из Балаклавы и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму и Курской области России;
- атаковали 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131;
- боевой работой ВСУ уничтожили 23 "Шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей.
К отражению воздушного нападения привлекали подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы,
– уточнили военные.
Как успешно отработали бойцы ВСУ по "Шахедам" оккупантов
Россия атаковала Харьков: жуткие последствия
- Взрывы в Харькове прогремели ориентировочно в 22:44 9 февраля. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что три российских дрона атаковали заправку в Немышлянском районе Харькова.
- К сожалению, там по улице растеклось топливо, которое горело. В результате этого сгорело 15 жилых домов. На момент трагедии там были люди.
- По состоянию на утро 10 февраля по меньшей мере 7 жертв, среди погибших трое детей 4, 7 лет и младенец. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.