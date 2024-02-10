Силы противовоздушной обороны сбили 21 БпЛА типа "Шахед-131/136". Впрочем избежать попаданий в регионе не удалось. В ГУНП Одесской области показали последствия вражеской атаки.

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Последствия атаки на Одесскую область

В Одессе поврежден объект припортовой инфраструктуры, один человек получил ранения.

поврежден объект припортовой инфраструктуры, один человек получил ранения. В Измаильском районе атака привела к повреждениям припортовых и гражданских объектов, помещений, автомобилей и жилых домов.



Правоохранители фиксируют последствия атаки врага / Фото Нацполиции Одесской области

Есть пострадавшие

По данным полиции, трое мужчин получили ранения и находятся в тяжелом состоянии. При этом количество пострадавших пока уточняют.

К слову, ранее в ОК "Юг" сообщили, что ранения получили трое водителей-дальнобойщиков.

Полицейские документируют последствия вражеской атаки, собирают доказательства военных преступлений России, оказывают психологическую поддержку гражданам.



Полицейские опрашивают местное население пострадавших районов Одесской области / Фото Нацполиции



Все военные преступления россиян тщательно фиксируются / Фото Нацполиции

Детали атаки по Одесской области