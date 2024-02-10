Силы противовоздушной обороны сбили 21 БпЛА типа "Шахед-131/136". Впрочем избежать попаданий в регионе не удалось. В ГУНП Одесской области показали последствия вражеской атаки.

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Последствия атаки на Одесскую область

  • В Одессе поврежден объект припортовой инфраструктуры, один человек получил ранения.
  • В Измаильском районе атака привела к повреждениям припортовых и гражданских объектов, помещений, автомобилей и жилых домов.


Правоохранители фиксируют последствия атаки врага / Фото Нацполиции Одесской области

Есть пострадавшие

По данным полиции, трое мужчин получили ранения и находятся в тяжелом состоянии. При этом количество пострадавших пока уточняют.

Полицейские документируют последствия вражеской атаки, собирают доказательства военных преступлений России, оказывают психологическую поддержку гражданам.


Полицейские опрашивают местное население пострадавших районов Одесской области / Фото Нацполиции


Все военные преступления россиян тщательно фиксируются / Фото Нацполиции

Детали атаки по Одесской области

  • Россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа "Шахед" тремя волнами продолжительностью полтора, два с половиной и снова полтора часа.
  • Первую волну захватчики направили по областному центру. Все 9 беспилотников уничтожили подразделения противовоздушной обороны.
  • Вторую и третью волны атак оккупанты направили по припортовой инфраструктуре Подунавья. Здесь удалось уничтожить 12 дронов, однако были и попадания в припортовые объекты, где собственно и были ранены водители-дальнобойщики.