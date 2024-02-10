Враг атаковал Одесскую область БпЛА типа "Shahed-131/136". Зафиксированные волны атак продолжались полтора, два с половиной и снова полтора часа.

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Детали 3 волн вражеских атак на Одесскую область

В Силах обороны Юга сообщили, что первую волну враг направил по областному центру. Известно, что все 9 дронов уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

Однако, обломки одного из сбитых БпЛА повредили техническое сооружение припортовой инфраструктуры. По данным Сил обороны Юга ранения получил один из работников предприятия. Как отметили в Одесской ОВА, мужчину госпитализировали.

По второй и третьей волне атак, то их враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья. Так, здесь удалось уничтожить 12 дронов.

Однако, вражеские беспилотники попали в припортовые объекты, там ранены 3 работников. По данным Одесской ОВА, мужчины получили многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Известно, что все они госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

А также – по гражданской инфраструктуре Измаила: изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, побиты фасады, крыши,

– сообщили в Силах обороны Юга.

Также на территории Измаильского района в результате атаки, падением обломков сбитого дрона вызван пожар частного дома и гаража.

Враг атаковал украинские города "Шахедами"

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты атаковали, применив 26 БпЛА типа Shahed-136/131. Они уточнили, что украинские Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 18 вражеских беспилотников.

Впоследствии данные уточнили Воздушные силы ВСУ и отметили, что: