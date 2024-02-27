Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала таку реакцію Молдови. Вона наголосила, що це вже не вперше у сусідній країні спростовують проліт російських безпілотників над своєю територією, передає 24 Канал.

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Гуменюк розповіла, що ЗСУ почали бойову роботу близько о 19:30, й вона тривала протягом кількох годин. Вона зауважила, що під час атаки ввечері 26 лютого окупанти запускали "Шахеди" з нетипових напрямків – фактично за зоною відповідальності ОК "Південь" у напрямку Кіровоградщини та Одещини. Гуменюк пояснила, що до такої тактики окупанти вдалися для того, аби розгалузити зосередженість ППО та проміряти її готовність.

Окрім того, один з безпілотників, який був спрямований на Одещину, мав дуже складне маневрування. Гуменюк додала, що маршрут був прокладений дуже провокативно з перетином державного кордону Молдови.

"Ми зафіксували цей перетин кордону. Пролетівши там кількадесят кілометрів, дрон повернувся в повітряний простір України й був знищений силами ППО", – повідомили в ОК "Південь".

Коментуючи заяви Молдови, що "Шахедів" в їхньому повітряному просторі не було, Гуменюк наголосила, що така реакція від сусідньої країни лунає вже не вперше.

Ми маємо такий досвід протягом повномасштабного вторгнення про те, що спочатку "нічого не було", а потім відбувається проясніння ситуації. Цілком ймовірно, що попередня інформація була не дуже ретельно перевірена. Ми будемо продовжувати співпрацю з нашими партнерами, і я думаю, що ясність дуже скоро буде внесено,

– наголосила Гуменюк.

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