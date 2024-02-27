Про це заявили в Силах оборони Півдня. Наголосили, що загарбники провокативно спрямували БпЛА за траєкторією з перетином українсько-молдовської ділянки кордону.

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Маршрут одного з дронів ворог провокативно спрямував за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області.

Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України.