О взрывах в Одессе сообщили журналисты 24 Канала, которые находятся в городе.

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Что известно о взрывах в Одессе

В 21:26 в Одессе объявили воздушную тревогу.

В Воздушных силах в 22:34 сообщили, что БпЛА типа Shahed изменили курс на Одессу. Там отметили находиться в укрытиях.

Около 22:30 в сети отмечали о том, что в Одессе "шумно".

Олег Кипер, глава Одесской ОГА, в 22:30 в телеграм-канале призвал жителей города находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги.

Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Работу ПВО снимать запрещено!,

– отметили в Одесской ОГА.