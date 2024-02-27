Первоначально угроза была для жителей Юга нашего государства. 24 Канал призывает граждан в областях, где объявлена воздушная тревога, пройти в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге из-за "Шахедов"

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22:36, 27 февраля Воздушные силы сообщили, что БпЛА типа "Шахед" изменили курс на Одессу. Военные призвали граждан находиться в укрытиях.

22:33, 27 февраля Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал Одессу и Одесский район находиться в укрытиях до отбоя. Там работает ПВО.

22:28, 27 февраля Мониторинговые телеграм-каналы рассказали о движении БПЛА вдоль Одессы. Там призвали одесситов находиться подальше от внешних стен.

22:18, 27 февраля Воздушные силы сообщили о БПЛА в Лиманском районе Одесской области, который держит северный курс.

21:54, 27 февраля В Воздушных силах отметили, что очередная группа БПЛА с Черного моря движется в направлении Коблево Николаевской области.

21:49, 27 февраля В Силах обороны Юга Украины отметили, что идет боевая работа в Одесской области. Там призвали беречь себя и не выставлять в сеть кадры работы ПВО по вражеским объектам.

21:47, 27 февраля Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях Украины: Кировоградской;

Одесской;

Николаевской;

Херсонской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Луганской;

АР Крым.

Воздушная тревога 27 февраля / Скриншот 24 Канала

21:42, 27 февраля В мониторинговых телеграм-каналах также отметили, что фиксируют высокую активность российских разведывательных дронов курсом на Полтавскую и Винницкую область. Также эти беспилотники есть в Харьковской области.

21:41, 27 февраля В телеграм-канале "Николаевский Ванек" отметили, что "шахэды" летят в сторону Беляевки, количеством до 3 единиц.