Першочергово загроза була для жителів півдня нашої держави. 24 Канал закликає громадян в областях, де оголошена повітряна тривога, пройти в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибухи
Що відомо про повітряну тривогу через "Шахеди"
У Повітряних силах зазначили, що чергова група БпЛА з Чорного моря рухається в напрямку Коблево Миколаївської області.
У Силах оборони Півдня України зазначили, що йде бойова робота в Одеській області. Там закликали берегти себе і не виставляти в мережу кадри роботи ППО по ворожих об'єктах.
Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:
- Кіровоградській;
- Одеській;
- Миколаївській;
- Херсонській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Луганській;
- АР Крим.
Повітряна тривога 27 лютого / Скриншот 24 Каналу
У моніторингових телеграм-каналах також зазначили, що фіксують високу активність російських розвідувальних дронів курсом на Полтавщину та Вінниччину. Також ці безпілотники є на Харківщині.
У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" зазначили, що "шахеди" летять у бік Одеського району, кількістю до 3 одиниць.
Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Чорного моря летять в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.