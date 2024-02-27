Першочергово загроза була для жителів півдня нашої держави. 24 Канал закликає громадян в областях, де оголошена повітряна тривога, пройти в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибухи

Що відомо про повітряну тривогу через "Шахеди"

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:54, 27 лютого У Повітряних силах зазначили, що чергова група БпЛА з Чорного моря рухається в напрямку Коблево Миколаївської області.

21:49, 27 лютого У Силах оборони Півдня України зазначили, що йде бойова робота в Одеській області. Там закликали берегти себе і не виставляти в мережу кадри роботи ППО по ворожих об'єктах.

21:47, 27 лютого Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України: Кіровоградській;

Одеській;

Миколаївській;

Херсонській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Луганській;

АР Крим.

Повітряна тривога 27 лютого / Скриншот 24 Каналу

21:42, 27 лютого У моніторингових телеграм-каналах також зазначили, що фіксують високу активність російських розвідувальних дронів курсом на Полтавщину та Вінниччину. Також ці безпілотники є на Харківщині.

21:41, 27 лютого У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" зазначили, що "шахеди" летять у бік Одеського району, кількістю до 3 одиниць.