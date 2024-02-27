Першочергово загроза була для жителів півдня нашої держави. 24 Канал закликає громадян в областях, де оголошена повітряна тривога, пройти в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибухи

Що відомо про повітряну тривогу через "Шахеди"

21:54, 27 лютого

У Повітряних силах зазначили, що чергова група БпЛА з Чорного моря рухається в напрямку Коблево Миколаївської області.

21:49, 27 лютого

У Силах оборони Півдня України зазначили, що йде бойова робота в Одеській області. Там закликали берегти себе і не виставляти в мережу кадри роботи ППО по ворожих об'єктах.

21:47, 27 лютого

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:

  • Кіровоградській;
  • Одеській;
  • Миколаївській;
  • Херсонській;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Луганській;
  • АР Крим.


Повітряна тривога 27 лютого / Скриншот 24 Каналу

21:42, 27 лютого

У моніторингових телеграм-каналах також зазначили, що фіксують високу активність російських розвідувальних дронів курсом на Полтавщину та Вінниччину. Також ці безпілотники є на Харківщині.

21:41, 27 лютого

У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" зазначили, що "шахеди" летять у бік Одеського району, кількістю до 3 одиниць.

21:27, 27 лютого

Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Чорного моря летять в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.