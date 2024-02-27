За 27 лютого Сили оборони збили два російські літаки-винищувачі Су. Командувач Повітряних сил Микола Олещук попередив ворожих пілотів: можуть прощатися зі своїми рідними перед кожним вильотом, адже не відомо, чи побачаться з ними ще.

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Що відомо про вибухи на Дніпропетровщині

Тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 21:07. Повітряні сили написали, що можлива робота протиповітряної оборони по ворожому безпілотнику.

Наразі тривога локалізується на Півдні України, проте окупанти загрожують не тільки дронами:

Повітряна тривога в Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській і Запорізькій областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.

БпЛА з Чорного моря летить у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.