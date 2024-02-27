Про вибухи в Одесі повідомили журналісти 24 Каналу, котрі перебувають у місті.

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Що відомо про вибухи в Одесі

О 21:26 в Одесі оголосили повітряну тривогу.

В Повітряних силах о 22:34 повідомили, що БпЛА типу Shahed змінили курс на Одесу. Там наголосили перебувати в укриттях.

Близько 22:30 в мережі зазначали про те, що в Одесі "шумно".

Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, о 22:30 в телеграм-каналі закликав жителів міста перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги.

Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Роботу ППО знімати заборонено!,

– зазначили в Одеській ОВА.