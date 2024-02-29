Загроза існувала для жителів східних областей нашої держави. 24 Канал закликає жителів регіонів, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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Повітряна тривога 29 лютого була через "Шахеди"

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

22:35, 29 лютого Повітряні сили попередили про БпЛА з Дніпропетровської області (Петропавлівський район), що рухається курсом в Донецьку область.

22:24, 29 лютого Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України: Дніпропетровська;

Запорізька;

Харківська;

Донецька;

Луганська;

АР Крим. Повітряна тривога 29 лютого / Скриншот 24 Каналу

22:03, 29 лютого Повітряні сили попередили про БпЛА в південній частині Павлограда Дніпропетровської області.

22:01, 29 лютого Повітряні сили повідомили про БпЛА в Чугуївському районі Харківської області. Курс російсько-іранського безпілотника південний.

21:55, 29 лютого Повітряні сили попереджали про БпЛА курсом на Новомосковськ Дніпропетровської області.

21:52, 29 лютого У Харківській області загроза ударних БпЛА!

21:39, 29 лютого Повітряні сили повідомляли про БпЛА в Синельниківському районі, що рухається в напрямку Дніпра.