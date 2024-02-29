Загроза існувала для жителів східних областей нашої держави. 24 Канал закликає жителів регіонів, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.
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Повітряна тривога 29 лютого була через "Шахеди"
Повітряні сили попередили про БпЛА з Дніпропетровської області (Петропавлівський район), що рухається курсом в Донецьку область.
Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Харківська;
- Донецька;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога 29 лютого / Скриншот 24 Каналу
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