Во время обстрела Одессы “Шахедами” 2 марта в одну из многоэтажек произошел прилет. В результате атаки там погибли и пострадали люди. Поисково-спасательные работы вечером 3 марта завершились.

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В Одессе попрощались с детским врачом

Утром 6 марта состоялась церемония прощания с погибшей под завалами педиатром Анной Чебан. Проститься с врачом пришли ее близкие и коллеги, а также родители многих детей, которых она обслуживала.

Анна Алексеевна была ценным специалистом, хорошо известным в Пересыпском районе.

2 марта погибло много людей, среди них пятеро детей. Это наши детки, которые обслуживались в нашей поликлинике. Это большая потеря. Один вопрос – за что? Почему? За что их убила российская федерация?

– сказала директор городской детской поликлиники №2 Екатерина Патраманская.

Одесситы попрощались с Анной Чебан / Фото "Думская"

Сообщается, что женщина получила квартиру в доме около 50 лет назад. Близкие погибшей рассказали, что в начале полномасштабной войны она ненадолго уехала за границу.

Однако вскоре Анна вернулась домой и продолжила работать в поликлинике.

В Одессе провели в последний путь погибшую в результате российской атаки: смотрите видео

В городе попрощались с многодетной семьей Кравцов

Семья погибла в атакованной российским дроном многоэтажке. Это супруги военнослужащих Олег и Татьяна, а также трое их детей – семимесячная Лиза, восьмилетняя Злата и Сергей, которому было девять лет.

В поселке Рауховка местные жители на коленях встретили траурную колонну, которая провожала в последний путь многодетную семью Кравцов. Погибших здесь все знали.

Это страшная беда, страшное горе – и эта вся семья, прекрасные дети. Вообще неописуемая боль. Не хватает слов, в это горе не верится,

– говорит местная жительница Ольга Зубрицкая.

В квартире военных осталась только кухня. Когда продолжалась поисковая операция, родные и друзья надеялись, что в ней мог кто-то уцелеть. Не находил себе места от тревоги и родной отец восьмилетней Златы и девятилетнего Сергея – первый муж Татьяны.

В Одессе попрощались с семьей Кравец / Скриншоты 24 Канала

В церкви на Пересыпи попрощались с убитыми одесситкой и ее четырехмесячным сыном

Утром 6 марта в одесской Пересыпской церкви евангельских христиан баптистов попрощались с погибшими под завалами дома Анной Гайдаржи и ее четырехмесячным сыном Тимофеем.

В Одессе попрощались с Анной Гайдаржи и ее сыном: смотрите видео

Зал храма не смог вместить всех желающих провести в последний путь погибших. Десяткам тех, кто пришел, оставалось лишь смотреть трансляцию церемонии на больших экранах. В первом ряду сидел муж погибшей с маленькой дочкой.

Она жила хорошо. Она хорошим человеком была. На земле без ее красоты будет немного сложно. Но утешает мысль, что на небе мы встретимся,

– рассказала подруга погибшей Анна.

Во время церемонии россияне нанесли удар по Одессе баллистической ракетой. Звук взрыва испугал присутствующих, но люди не разошлись.

В церкви попрощались с погибшими / Фото "Думская"

Семья Гайдаржи – верующие. Анна – дочь пастора баптистской Одесской Пересыпской Церкви Николая Сидака. В Одесском областном объединении церквей указали, что Сергей Гайдаржи и его дочь спаслись чудом.