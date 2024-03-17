Як розповіли журналістам у міноборони Британії, на рішення Гранта Шеппса вплинули дві речі.
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Росіяни все знали
7 березня британський міністр разом із делегацією прибув до української столиці, де провів зустріч із президентом Зеленським. Перед цим Шеппс прилетів до Польщі, а вже звідти нічним потягом дістався Києва.
Так, ось, як пишуть ЗМІ, у літаку міністру повідомили, що окупанти вдарили по Одесі балістикою під час візиту Зеленського та прем'єра Греції.
Крім того, як з'ясувала британська розвідка, росіяни знали про маршрут подорожі Шеппса, а також його наміри відвідати Одесу.
Саме із міркувань безпеки міністр скасував цю поїздку. Тоді британець розкритикував Захід за його пасивну реакцію на дії Кремля. За словами Шеппса, Путін навмисно чи випадково заледь не вбив лідерів двох європейських країн. "Що, в біса, він робить, і якого біса Захід дозволяє йому робити подібні речі?", – емоційно відреагував на удар по Одесі міністр оборони.
Удар по Одесі 6 березня: що відомо
- 6 березня вранці президент Зеленський разом із грецькою делегацією на чолі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом перебували в Одесі.
- Глава держави саме показував колезі порт, який зазнав обстрілу росіян, і розповідав про плани його відновлення. Раптом поблизу пролунали потужні вибухи.
- Як потім напише CNN, це сталося усього у 500 метрах від місця перебування лідерів.
- Сигнал повітряної тривоги пролунав вже після вибухів, оскільки росіяни вдарили балістикою.
- Відомо, що ворог атакував припортову інфраструктуру. Загинуло 5 людей.
- Коментуючи обстріл, Кіріакос Міцотакіс заявив, що він був дуже вражений. Політик розповів, що вони не встигли навіть спуститися в укриття. Крім того, він зауважив, що ця атака – черговий доказ того, що "нікого немає поза війною".
- В Офісі Президента не виключили, що окупанти могли вчинити замах на Зеленського та грецьку делегацію. Тим часом у ЗСУ вважають, що обстріл балістикою не пов'язаний із конкретним візитом.
- Зеленський сказав, що він не знає, чи планував Путін його вбити, чи ні. У будь-якому разі той показав, що не має ні краплі поваги до лідерів інших країн та їх людей.