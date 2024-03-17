Як розповіли журналістам у міноборони Британії, на рішення Гранта Шеппса вплинули дві речі.

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Росіяни все знали

7 березня британський міністр разом із делегацією прибув до української столиці, де провів зустріч із президентом Зеленським. Перед цим Шеппс прилетів до Польщі, а вже звідти нічним потягом дістався Києва.

Так, ось, як пишуть ЗМІ, у літаку міністру повідомили, що окупанти вдарили по Одесі балістикою під час візиту Зеленського та прем'єра Греції.

Крім того, як з'ясувала британська розвідка, росіяни знали про маршрут подорожі Шеппса, а також його наміри відвідати Одесу.

Саме із міркувань безпеки міністр скасував цю поїздку. Тоді британець розкритикував Захід за його пасивну реакцію на дії Кремля. За словами Шеппса, Путін навмисно чи випадково заледь не вбив лідерів двох європейських країн. "Що, в біса, він робить, і якого біса Захід дозволяє йому робити подібні речі?", – емоційно відреагував на удар по Одесі міністр оборони.

Удар по Одесі 6 березня: що відомо