В легионе “Свобода России” заявили 12 марта, что ЛРС, РДК и “Сибирский батальон” смогли пересечь границу и зашли на территорию Гайворонского района, что в Белгородской области. И что им удалось зайти также на территорию Курской области.

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Оставляют оккупантов без связи

По состоянию на сейчас российские добровольцы уничтожают приоритетные цели в окрестностях Журавлевки в Белгородской области.

Российские освободительные силы уничтожают приоритетные цели в окрестностях Журавлевки одну за другой и регулярно оставляют путинские войска без систем наблюдения и средств связи на поле боя,

– говорится в сообщении легиона "Свобода России".

По их словам, говорится о системах наблюдения и средствах связи российской армии, которые удается уничтожать с помощью дронов.

Легион "Свобода России" показал кадры уничтожения средств связи захватчиков: смотрите видео

Что известно о рейде российских добровольцев в Белгородскую область: главное