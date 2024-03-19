В легионе “Свобода России” заявили 12 марта, что ЛРС, РДК и “Сибирский батальон” смогли пересечь границу и зашли на территорию Гайворонского района, что в Белгородской области. И что им удалось зайти также на территорию Курской области.
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Оставляют оккупантов без связи
По состоянию на сейчас российские добровольцы уничтожают приоритетные цели в окрестностях Журавлевки в Белгородской области.
Российские освободительные силы уничтожают приоритетные цели в окрестностях Журавлевки одну за другой и регулярно оставляют путинские войска без систем наблюдения и средств связи на поле боя,
– говорится в сообщении легиона "Свобода России".
По их словам, говорится о системах наблюдения и средствах связи российской армии, которые удается уничтожать с помощью дронов.
Легион "Свобода России" показал кадры уничтожения средств связи захватчиков: смотрите видео
Что известно о рейде российских добровольцев в Белгородскую область: главное
- 12 марта российские добровольцы зашли на территорию России. Так легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" начали операцию по "освобождению России от диктатуры". Ее они намеренно приурочили к выборам президента России. Российские добровольцы хотят активизировать в России внутреннюю оппозицию в России.
- Уже 18 марта бойцы добровольческих подразделений сообщили о ликвидации склада снарядов врага в поселке Теткино Курской области. Легион "Свобода России" опубликовал видео с моментом попадания в склад с БК. Также доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский рассказал о тяжелых боях.
- По его словам, россияне бросили значительные силы против добровольцев. Он сообщил об ударах авиации, которые враг наносил с помощью авиации по подразделениям добровольцев. В результате этого почти полностью уничтожено село Козинка в Белгородской области.
- В общем добровольцы с 12 марта, когда начался их рейд в приграничные области России, уже закрепились на территории, площадь которой составляет 41,8 квадратного километра.
- Бойцы добровольческих подразделений действуют в нескольких населенных пунктах: в Теткино в Курской области, в Глотовом, Лозовой Рудке, Нехотеевке и в районе Новой Таволжанки в Белгородской области.