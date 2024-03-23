Среди оккупантов сейчас царит хаос и паника, ведь рейд российских добровольцев показал, что границу можно легко пересечь. Об этом в интервью рассказал начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр под псевдонимом "Фортуна".
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У нас есть пласт информации по перехватам, там (среди россиян, – 24 Канал) царит хаос, паника, люди вообще не понимают, как такое могло произойти. Они живут в парадигме того, что границы на замке, никто никогда не пройдет, все заминировано, там стоит элита российских войск, а в действительности этого всего нет. И когда об этом узнают военные, для них это, конечно, большой психологический удар,
– объяснил боец РДК.
Он также рассказал, что морально россияне не готовы воевать, а пленные оккупанты вообще не понимают, что происходит.
Фронт удалось стабилизировать
Сейчас россияне перебрасывают войска с Херсоньского направления на Белгород. По словам Александра, командование Сухопутных войск благодарит добровольцев и говорит, что эта операция позволила стабилизировать фронт. Рейд РДК позволил расширить плацдарм в Крым, а в Красногоровке ВСУ перешли в контрнаступление.
Не стоит забывать, что по одной только Козинке (село в Белгородской области, – 24 Канал) армия России выпустила около 323 КАБов. Они не попали на линию фронта, не попали в бойцов ВСУ, а были утилизированы на российской территории,
– сказал Александр.
Что происходит на Белгородщине
- В легионе "Свобода России" рассказали, что в течение недели, что продолжается операция добровольцев, удалось "демилитаризовать" 1,5 тысячи российских силовиков, 27 оккупантов взяты в плен. Также уничтожено около танковой роты 1-го артиллерийского дивизиона и примерно 30 единиц легкой бронетехники.
- Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Украина помогает российским добровольцам, которые борются с режимом Путина. По его словам, бойцы добровольческих подразделений проявляют себя "мужественно и героически" на многих участках фронта. Также они участвуют в важных военных операциях.
- Также российские добровольцы наносят удары по приоритетным целям в окрестностях Журавлевки в Белгородской области. В частности им удалось оставить противника без систем наблюдения и средств связи на поле боя. Удары по целям были нанесены беспилотниками.