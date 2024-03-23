Среди оккупантов сейчас царит хаос и паника, ведь рейд российских добровольцев показал, что границу можно легко пересечь. Об этом в интервью рассказал начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр под псевдонимом "Фортуна".

Читайте также Россияне снова жалуются на атаку дронов: в каких регионах было неспокойно

У нас есть пласт информации по перехватам, там (среди россиян, – 24 Канал) царит хаос, паника, люди вообще не понимают, как такое могло произойти. Они живут в парадигме того, что границы на замке, никто никогда не пройдет, все заминировано, там стоит элита российских войск, а в действительности этого всего нет. И когда об этом узнают военные, для них это, конечно, большой психологический удар,

– объяснил боец РДК.

Он также рассказал, что морально россияне не готовы воевать, а пленные оккупанты вообще не понимают, что происходит.

Фронт удалось стабилизировать

Сейчас россияне перебрасывают войска с Херсоньского направления на Белгород. По словам Александра, командование Сухопутных войск благодарит добровольцев и говорит, что эта операция позволила стабилизировать фронт. Рейд РДК позволил расширить плацдарм в Крым, а в Красногоровке ВСУ перешли в контрнаступление.

Не стоит забывать, что по одной только Козинке (село в Белгородской области, – 24 Канал) армия России выпустила около 323 КАБов. Они не попали на линию фронта, не попали в бойцов ВСУ, а были утилизированы на российской территории,

– сказал Александр.

Что происходит на Белгородщине