Також українські захисники нищать російську техніку. Загалом, окупанти вже втратили техніки та зброї на мільйони доларів.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягають:

  • особового складу – близько 437 390 (+640),
  • танків – 6887 (+11),
  • бойових броньованих машин – 13183 (+25),
  • артилерійських систем – 10877 (+22),
  • РСЗВ – 1018 (+0),
  • засобів ППО – 726 (+3),
  • літаків – 347 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8539 (+29),
  • крилатих ракет – 2010 (+18),
  • кораблів / катерів – 26 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47),
  • спеціальної техніки – 1785 (+7).

втрати ворогаВтрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ