Ця територія перебуває під постійними обстрілами, тому людей там майже не залишилося, а більшість будинків зруйновані. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, який побував у місті.

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Наскільки змінився Часів Яр

Тут повністю знищені навіть пункти незламності, лікарні й штаби, куди колись привозили місцевих. Все це лише підтверджує, що за рік фронт відчутно наблизився. Місто щодня руйнують обстрілами та КАБами.

Часів Яр і так невеликий населений пункт, а зараз його фактично немає. Тільки заїхавши у місто, я побачив наскільки воно змінилося. Видається, що Росія готує для Часового Яру долю Бахмута,

– розповів Марк Фейгін

Як виглядає Часів Яр / Скриншот з відео

Лише окупантам відомо, що вони робитимуть далі, але наразі все свідчить про те, що росіяни хочуть стерти Часів Яр з лиця землі, а потім зайти на абсолютно пусту територію.

Що відбувається у Часовому Яру: дивіться на карті

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