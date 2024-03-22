Эта территория находится под постоянными обстрелами, поэтому людей там почти не осталось, а большинство домов разрушены. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, который побывал в городе.

Смотрите также Летучая смерть: особенности ракет Х-101, которыми Россия обстреляла Украину 21 и 22 марта

Насколько изменился Часов Яр

Здесь полностью уничтожены даже пункты несокрушимости, больницы и штабы, куда когда-то привозили местных. Все это лишь подтверждает, что за год фронт ощутимо приблизился. Город ежедневно разрушают обстрелами и КАБами.

Часов Яр и так небольшой населенный пункт, а сейчас его фактически нет. Только заехав в город, я увидел насколько он изменился. Кажется, что Россия готовит для Часового Яра судьбу Бахмута,

– рассказал Марк Фейгин

Как выглядит Часов Яр / Скриншот с видео

Только оккупантам известно, что они будут делать дальше, но пока все свидетельствует о том, что россияне хотят стереть Часов Яр с лица земли, а потом зайти на абсолютно пустую территорию.

Что происходит в Часовом Яру: смотрите на карте

Ситуация на Востоке: актуальные новости