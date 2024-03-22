Эта территория находится под постоянными обстрелами, поэтому людей там почти не осталось, а большинство домов разрушены. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, который побывал в городе.
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Насколько изменился Часов Яр
Здесь полностью уничтожены даже пункты несокрушимости, больницы и штабы, куда когда-то привозили местных. Все это лишь подтверждает, что за год фронт ощутимо приблизился. Город ежедневно разрушают обстрелами и КАБами.
Часов Яр и так небольшой населенный пункт, а сейчас его фактически нет. Только заехав в город, я увидел насколько он изменился. Кажется, что Россия готовит для Часового Яра судьбу Бахмута,
– рассказал Марк Фейгин
Как выглядит Часов Яр / Скриншот с видео
Только оккупантам известно, что они будут делать дальше, но пока все свидетельствует о том, что россияне хотят стереть Часов Яр с лица земли, а потом зайти на абсолютно пустую территорию.
Что происходит в Часовом Яру: смотрите на карте
Ситуация на Востоке: актуальные новости
- На Бахмутском направлении враг увеличил использование фугасных авиабомб. Ранее такие случаи были единичными, сейчас их более десяти. Бои велись в Клищеевке, Богданке. Россияне перешли к тактике штурмовых ударных групп. Они не жалеют оружия, техники и людей.
- Враг пытается прорвать нашу оборону на Авдеевском направлении. Оккупанты поддерживают наступательные действия интенсивным огнем, применяют FPV дроны, периодически сбрасывают КАБы. Свои позиции прикрывают средствами РЭБ. Украинские военные уничтожают вражескую бронетехнику и пехоту.
- Россия 19 марта ударила ракетами по городу Селидово в Донецкой области. В результате обстрела повреждены 24 дома, четверо гражданских ранены. Во время удара они находились в своих домах. По факту нарушения обычаив войны уже начали судебное расследование.