Главнокомандующий ВСУ рассказал, что он работал на Авдеевском направлении. В Генштабе утром 15 марта отметили, что там украинские военные отбили 20 атак противника.

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Что рассказал Сырский о ситуации на Авдеевском направлении

Генерал-полковник рассказал, что россияне на Авдеевском направлении:

поддерживают наступательные действия интенсивным огнем артиллерии, активно применяя FPV дроны и дроны со сбросами;

авиация оккупантов периодически атакует управляемыми авиационными бомбами с расстояния 40 – 50 километров;

враги прикрывают свои артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка средствами радиоэлектронной борьбы.

В этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является – уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем различных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими БпЛА ударами ракетных систем и огнем артиллерии,

– пояснил Сырский.

По его словам, он работал на Авдеевском направлении именно для того, чтобы организовать и обеспечить такие действия ВСУ.

Александр Сырский объяснил, что он совместно с командирами рассмотрел:

оптимальные варианты действий Вооруженных Сил Украины,

маневр резервами,

обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами.

Главнокомандующий заверил, что ВСУ приняли все необходимые меры, чтобы укрепить оборону и организовать постоянное взаимодействие между всеми элементами оперативного построения на Авдеевском направлении.