Головнокомандувач ЗСУ розповів, що він працював на Авдіївському напрямку. В Генштабі вранці 15 березня зазначили, що там українські військові відбили 20 атак противника.
Дивіться також Справжня опозиція Путіну: що відомо про РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон
Що розповів Сирський про ситуацію на Авдіївському напрямку
Генерал-полковник розповів, що росіяни на Авдіївському напрямку:
- підтримують наступальні дії інтенсивним вогнем артилерії, активно застосовуючи FPV дрони та дрони зі скидами;
- авіація окупантів періодично атакує керованими авіаційними бомбами з відстані 40 – 50 кілометрів;
- вороги прикривають свої артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку засобами радіоелектронної боротьби.
В цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є – знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БпЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії,
– пояснив Сирський.
За його словами, він працював на Авдіївському напрямку саме для того, щоб організувати та забезпечити такі дії ЗСУ.
Олександр Сирський пояснив, що він спільно з командирами розглянув:
- оптимальні варіанти дій Збройних Сил України,
- маневр резервами,
- забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.
Головнокомандувач запевнив, що ЗСУ вжили всіх необхідних заходів, щоб зміцнити оборону та організувати постійну взаємодію між всіма елементами оперативної побудови на Авдіївському напрямку.