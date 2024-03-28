Отдельное внимание, безусловно, вражеская армия уделяет и несет сумасшедшие потери непосредственно в Орловке. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает 24 Канал.
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Россия имеет огромные потери возле Орловки
Майор отметил, что населенный пункт Орловка в Донецкой области дался оккупантам ценой нескольких подразделений. Кроме этого, внимание врага также, по словам военного, очевидно, сконцентрировано в районе населенного пункта Семеновка.
Они (российские захватчики – 24 Канал) пытаются туда ворваться, где-то нащупать слабое место в нашей обороне. Однако успеха пока они в этом не имеют,
– отметил Жорин.
Он также отметил, что вражеские оккупационные войска не забывают ежедневно пытаться штурмовать Бердичи. Таким образом ситуация на отрезке населенных пунктов Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое остается горячей из-за постоянных штурмов россиян.
Авдеевское направление остается самым горячим на фронте
- В Генеральном штабе ВСУ 28 марта выложили новый отчет о ситуации на фронте. На Авдеевском направлении, который остается одним из самых горячих на фронте на Востоке нашего государства, украинские защитники отбили 14 атак российских оккупантов.
- Россияне пытались атаковать в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области. Там враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
- Стоит отметить, что за предыдущую неделю на Авдеевском направлении россиянам с помощью непрерывных штурмов с применением бронетехники и авиабомб все же удалось получить ограниченный успех на линии Бердичи – Первомайское. В то же время Силам обороны пришлось покинуть позиции в Тоненьком.
- К тому же россияне за неделю до этого взяли контроль над основной частью Орловки, что позволило оккупантам вплотную подойти к селу Семеновка. Бои продолжаются и в населенном пункте Бердичи, ни одна из сторон не контролирует село полностью.