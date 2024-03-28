Отдельное внимание, безусловно, вражеская армия уделяет и несет сумасшедшие потери непосредственно в Орловке. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает 24 Канал.

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Россия имеет огромные потери возле Орловки

Майор отметил, что населенный пункт Орловка в Донецкой области дался оккупантам ценой нескольких подразделений. Кроме этого, внимание врага также, по словам военного, очевидно, сконцентрировано в районе населенного пункта Семеновка.

Они (российские захватчики – 24 Канал) пытаются туда ворваться, где-то нащупать слабое место в нашей обороне. Однако успеха пока они в этом не имеют,

– отметил Жорин.

Он также отметил, что вражеские оккупационные войска не забывают ежедневно пытаться штурмовать Бердичи. Таким образом ситуация на отрезке населенных пунктов Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое остается горячей из-за постоянных штурмов россиян.

Авдеевское направление остается самым горячим на фронте