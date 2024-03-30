Россияне начали применять на поле боя наземные роботизированные платформы с автоматическим гранатометом АГС-17. Наши военные уничтожили их.

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Пока эти случаи не распространены

Обе роботизированные платформы были уничтожены с помощью FPV-дронов роты ударных БпЛА 47 отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении.

Пока это единичные случаи применения россиянами такой техники.

На видео можно увидеть искусную работу наших военных. Они продолжают наносить врагу потери на поле боя. Защитники работают слаженно и уничтожают даже модернизированные образцы оружия.

Наши воины наносят россиянам потери: смотрите видео

Потери врага на 30 марта 2024 года

В общем, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла около 441 тысячи личного состава.

С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла::