В частности, течение суток украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и оружия. В общем, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла около 441 тысячи личного состава.
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Какие потери России на фронте
С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла::
- личного состава – около 441 520 (+730) человек,
- танков – 6 951 (+29),
- боевых бронированных машин – 13 284 (+20),
- артиллерийских систем – 11 006 (+15),
- РСЗВ – 1 023 (+0),
- средств ПВО – 736 (+1),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8 701 (+45),
- крылатые ракеты – 2 046 (+24),
- корабли /катера – 26 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 670 (+25),
- специальная техника – 1 814 (+7).
Потери России на 30 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ