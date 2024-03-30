Зокрема, протягом доби українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та зброї. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 441 тисячі особового складу.

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Які втрати Росії на фронті

Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила::

особового складу – близько 441 520 (+730) осіб,

танків – 6 951 (+29),

бойових броньованих машин – 13 284 (+20),

артилерійських систем – 11 006 (+15),

РСЗВ – 1 023 (+0),

засобів ППО – 736 (+1),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 701 (+45),

крилаті ракети – 2 046 (+24),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 670 (+25),

спеціальна техніка – 1 814 (+7).

Втрати Росії на 30 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ