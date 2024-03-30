Зокрема, протягом доби українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та зброї. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 441 тисячі особового складу.
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Які втрати Росії на фронті
Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила::
- особового складу – близько 441 520 (+730) осіб,
- танків – 6 951 (+29),
- бойових броньованих машин – 13 284 (+20),
- артилерійських систем – 11 006 (+15),
- РСЗВ – 1 023 (+0),
- засобів ППО – 736 (+1),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 701 (+45),
- крилаті ракети – 2 046 (+24),
- кораблі /катери – 26 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 670 (+25),
- спеціальна техніка – 1 814 (+7).
Втрати Росії на 30 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ