Зокрема, протягом доби українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та зброї. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 441 тисячі особового складу.

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Які втрати Росії на фронті

Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила::

  • особового складу – близько 441 520 (+730) осіб,
  • танків – 6 951 (+29),
  • бойових броньованих машин – 13 284 (+20),
  • артилерійських систем – 11 006 (+15),
  • РСЗВ – 1 023 (+0),
  • засобів ППО – 736 (+1),
  • літаків – 347 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 701 (+45),
  • крилаті ракети – 2 046 (+24),
  • кораблі /катери – 26 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 670 (+25),
  • спеціальна техніка – 1 814 (+7).

Втрати Росії на 30 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ