Також ворог зазнає колосальних втрат у техніці та зброї. Тисячі одиниць танків, артсистем, БМП та іншого вже перетворилося на брухт.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 440 790 (+820) осіб,
- танків – 6922 (+8),
- бойових броньованих машин – 13264 (+27),
- артилерійських систем – 10991 (+28),
- РСЗВ – 1023 (+2),
- засоби ППО – 735 (+6),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),
- крилаті ракети – 2022 (+5),
- кораблі /катери – 26 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14645 (+50),
- спеціальна техніка – 1807 (+7).
Втрати ворога на 29 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ