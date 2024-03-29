Також ворог зазнає колосальних втрат у техніці та зброї. Тисячі одиниць танків, артсистем, БМП та іншого вже перетворилося на брухт.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 440 790 (+820) осіб,

танків – 6922 (+8),

бойових броньованих машин – 13264 (+27),

артилерійських систем – 10991 (+28),

РСЗВ – 1023 (+2),

засоби ППО – 735 (+6),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),

крилаті ракети – 2022 (+5),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14645 (+50),

спеціальна техніка – 1807 (+7).



Втрати ворога на 29 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ