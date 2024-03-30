В Авдеевке российские военные расстреляли семейную пару местных жителей. Речь идет об Александре Дубовом и Марии Пивень.

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Тела обнаружили в доме

Украинский блогер рассказал, что их тела с огнестрельными ранениями обнаружили в доме на улице с символическим названием Советская.

Очевидно, люди остались в городе, чтобы дождаться России. И вот дождались..

– написал он.

Согласно последним сообщениям. ситуацию на Востоке удалось стабилизировать.

Российские войска могут возобновить наступление к западу от Авдеевки