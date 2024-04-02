З 24 лютого 2022 року у ворогів втрати становлять 443 660 бійців. Проте їхня кількість може бути більшою, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.
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Втрати ворога
- особового складу – 443 660 (+780);
- танків – 6998 (+12);
- бойових броньованих машин – 13 350 (+29);
- артилерійських систем – 11 112 (+30);
- РСЗВ – 1023 (+0);
- засоби ППО – 744 (+0);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8 779 (+22);
- крилаті ракети – 2 058 (+1),
- кораблі /катери – 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 783 (+31);
- спеціальна техніка – 1832 (+6).
Втрати ворога станом на 2 квітня 2024 року
ЗСУ знищили колону росіян під Авдіївкою
- 30 березня ЗСУ відбили механізовану ворожу атаку чисельністю в батальйон. Це перша така атака Росії з жовтня 2023 року, коли вороги почали операцію із захоплення Авдіївки.
- Наші військові 25 бригади знищили велику танкову колону росіян. Так, ЗСУ знищили 12 російських танків, 8 БМП.
- Бій відбувся на трасі від окупованого Тоненького до села Уманське на Авдіївському напрямку.