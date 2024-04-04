Об этом сообщают российские СМИ. Минниханов отметил, что предприятия, которые работают в регионе, должны защищаться самостоятельно, передает 24 Канал.

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Глава Татарстана сказал, не рассчитывать на ПВО России

После атаки на завод "Шахедов" и нефтеперерабатывающий завод в Татарстане Минниханов собрал республиканский форум по энергетике. Там чиновник неожиданно назвал атаки украинских беспилотников по региону "божьим знаком".

Всевышний дает нам знак: опомнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя... Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи,

– заявил глава республики.

В то же время Минниханов отказался предоставить конкретные детали относительно задач, которые решает российская система противовоздушной обороны. Вместо этого он призвал отдельные предприятия и города взять на себя ответственность за собственные меры защиты.

Стоит отметить, что специфика того, как гражданское население должно подходить к этому вопросу также не была детализирована. Минниханов лишь призвал экстренные службы всегда быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

В ISW объяснили ситуацию с ПВО в России

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что военные источники недавно сообщили государственному изданию страны-агрессора – "Известия", что российские военные формируют мобильные огневые группы для борьбы с украинскими беспилотниками.

Это указывает на то, что Россия может быть не в состоянии развернуть обычные системы противовоздушной обороны для защиты всех критически важных объектов России,

– отметили эксперты.

В ISW также оценили, что удары Украины 2 апреля по заводу "Шахедов" и нефтеперерабатывающем заводе в Татарстане, вероятно, показывают значительный перелом в способности нашего государства наносить дальние удары далеко в тыл России.

Эксперты также отметили, что заявление Минниханова, вероятно, является отражением повышенной обеспокоенности России после ударов 2 апреля и является четким признанием и предостережением о неспособности Министерства обороны России защитить города своей страны и критическую инфраструктуру от ударов украинских беспилотников.