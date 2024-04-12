Как долго будет расти курс доллара

Однако по мнению руководителя аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, вряд ли можно утверждать, что гривна сейчас укрепляется.

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Обратите внимание! По мнению эксперта, гривна после достижения недавних курсовых пиков вошла в относительно узкий коридор колебания, который является приемлемым для Нацбанка на ближайшие месяцы.

В то же время банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала спрогнозировал, что вероятность того, что на наличном рынке возникнет повышенный спрос, или предложение, мала. По словам банкира, на следующую неделю доллар на межбанке и на наличном рынке будут в одинаковых ценовых пределах – 39 – 40 гривен за доллар.

Какой будет курс в ближайшие месяцы

При этом, на ближайшие месяцы прогнозируется, что официальный курс будет на уровне 39 – 39,5 гривны за доллар. Возможно, иногда будет укрепляться до значения 38,5.

Скорее всего, дальнейшее падение курса гривны ниже отметки 39 за доллар Нацбанк будет ограничивать,

– считает Паращий.

Таким образом, в перспективе можно констатировать постепенный тренд на ослабление гривны. И это соответствует курсовой стратегии Национального банка, что прогнозирует средний официальный курс гривны в течение 2024 года в пределах 39 гривен за доллар.