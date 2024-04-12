Як довго ростиме курс долара

Однак, на думку керівника аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександра Паращія, навряд чи можна стверджувати, що гривня наразі укріпляється.

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Зверніть увагу! На думку експерта, гривня після досягнення нещодавніх курсових піків увійшла у відносно вузький коридор коливання, який є прийнятним для Нацбанку на найближчі місяці.

Водночас банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що ймовірність того, що на готівковому ринку виникне підвищений попит, чи пропозиція, мала. За словами банкірка, на наступний тиждень долар на міжбанку та на готівковому ринку будуть в однакових цінових межах – 39 – 40 гривень за долар.

Який буде курс в найближчі місяці

При цьому, на найближчі місяці прогнозується, що офіційний курс буде на рівні 39 – 39,5 гривні за долар. Можливо, іноді укріплюватиметься до значення 38,5.

Швидше за все, подальше падіння курсу гривні нижче позначки 39 за долар Нацбанк буде обмежувати,

– вважає Паращій.

Таким чином, в перспективі можна констатувати поступовий тренд на ослаблення гривні. І це відповідає курсовій стратегії Національного банку, що прогнозує середній офіційний курс гривні протягом 2024 року в межах 39 гривень за долар.