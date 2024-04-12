Официальный курс 12 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,16 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 14 копеек против 11 апреля.

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Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 42,01 гривны, что на 35 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 15 апреля:

доллар – 39,39 гривны,

евро – 41,96 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 12 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39 гривен, а продажа – 39,49 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,80 гривны , а продажа – 39,57 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,40 гривны, а продажа – 39,50 гривны.

Как долго будет расти курс доллара

Руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий рассказал, что утверждать об укреплении гривны пока вряд ли можно. Он отмечает, что гривна после достижения недавних курсовых пиков вошла в относительно узкий коридор колебания.

Паращий прогнозирует, что на ближайшие месяцы официальный курс доллара может быть в диапазоне 39 – 39,5 гривны за доллар.

Скорее всего, дальнейшее падение курса гривны ниже отметки 39 за доллар Нацбанк будет ограничивать,

– считает Паращий.

Подытоживая можно констатировать, что появится тренд на ослабление гривны. Это будет соответствовать курсовой стратегии Национального банка, ведь средний официальный курс гривны в течение 2024 года прогнозируется на уровне 39 гривен за доллар.

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