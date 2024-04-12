Какие экономические убытки
В течение этих дней Россия обстреляла 7 теплоэлектростанций и 2 гидроэлектростанции. Также недавно была уничтожена Трипольская ТЭС.
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Владимир Омельченко рассказал для 24 Канала, сколько будет стоить восстановить эти объекты энергетики.
Это точно миллиарды долларов, особенно это касается ДнепроГЭС. Чтобы восстановить его, надо время и очень много денег. Были официальные заявления, что повреждено или разрушено 80% ТЭС в Украине, в первую очередь компании ДТЭК, но и у "Центрэнерго" тоже разрушена Змиевская ТЭС.
Однако самое главное не в деньгах, а в том, что в результате этих террористических ударов образовался огромный дефицит мощности в объединенной энергетической системе Украины. Особенно он будет заметен в осенне-зимний период 2024 – 2025 годов,
– добавил он.
Другие последствия для энергосистемы
Юрий Щедрин объяснил для 24 Канала, что Украину ждут не только экономические последствия.
Это и разорванные цепи поставок, ведь угольные ТЭС были основными в стране и, если они не будут работать, у нас выпадает очень значительная доля энергетики и останется только атомная. Атомная энергетика покрывала около половины мощности в прошлые годы, но это с учетом Запорожской АЭС. Без учета этой АЭС, но с тем, что уменьшилась потребность в энергии из-за миграции людей и из-за остановки предприятий, это плюс-минус также у нас не будет хватать от 30%, а может и больше энергии.
Это существенно повлияет на осенне-зимний сезон и период пиковых летних нагрузок.
Соответственно есть два вида убытков – финансовые в более 200 миллионов долларов и косвенные, которые очень существенные, но точная сумма пока не известна. Прежде всего из-за разрушения тепловой генерации.