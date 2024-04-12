Какие нарушения фиксировали

Больше всего коррупционеров зафиксировали в Киевской и Львовской областях. Основной причиной попадания в реестр стало предложение неправомерной выгоды во властных структурах.

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В течение последних трех лет, с началом большой войны, общее количество приговоров существенно уменьшилось, и если в 2021 году было 537 приговоров, то в 2023 году только 192.

Значительные изменения произошли и в природе коррупционных преступлений: если раньше большинство дел было связано с нарушениями в декларировании, что составляло 75,9% всех случаев, то в 2023 году таких дел было только 1,6%, поскольку НАПК временно приостановило проверки деклараций из-за военных действий.

Интересно! Значительное количество коррупционных преступлений теперь связано с предложениями неправомерной выгоды за влияние на властные решения. В 2022 году такие случаи составляли 38,2%, а в 2023 году – 53,1%.

Как наказывали за коррупцию

Относительно наказаний, то преимущественно коррупционеры получают штрафы (92% случаев), а лишение свободы и общественные работы составляют лишь 5-8% приговоров.

В Реестре также есть случаи пожизненного заключения, например, один осужденный добавил к своему приговору пожизненное наказание за попытку дачи взятки в тюрьме, а другой получил дополнительные 11 лет за предложение ежемесячной платы надзирателю за особые условия содержания.

Обратите внимание! Большинство нарушителей, попавших в Реестр коррупционеров в Украине, остаются в нем на неограниченный срок.