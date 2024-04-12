Які порушення фіксували

Найбільше корупціонерів зафіксували у Київській та Львівській областях. Основною причиною потрапляння до реєстру стала пропозиція неправомірної вигоди у владних структурах.

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Протягом останніх трьох років, з початком великої війни, загальна кількість вироків суттєво зменшилася, і якщо у 2021 році було 537 вироків, то у 2023 році лише 192.

Значні зміни сталися й у природі корупційних злочинів: якщо раніше більшість справ була пов'язана з порушеннями у декларуванні, що становило 75,9% усіх випадків, то у 2023 році таких справ було лише 1,6%, оскільки НАЗК тимчасово призупинило перевірки декларацій через військові дії.

Цікаво! Значна кількість корупційних злочинів тепер пов'язана з пропозиціями неправомірної вигоди за вплив на владні рішення. У 2022 році такі випадки становили 38,2%, а у 2023 році – 53,1%.

Як карали за корупцію

Щодо покарань, то переважно корупціонери отримують штрафи (92% випадків), а позбавлення волі та громадські роботи становлять лише 5-8% вироків.

У Реєстрі також є випадки довічного ув’язнення, наприклад, один засуджений додав до свого вироку довічне покарання за спробу давання хабаря у в’язниці, а інший отримав додаткові 11 років за пропозицію щомісячної плати наглядачу за особливі умови утримання.

Зауважте! Більшість порушників, які потрапили до Реєстру корупціонерів в Україні, залишаються в ньому на необмежений термін.