Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції. Зокрема, у документах зафіксовано порушень на загальну суму 12,7 мільйона гривень, більшу частину з яких складають значні заощадження.

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За результатами перевірки декларації, НАЗК виявило, що деякі відомості не відповідають дійсності, зокрема, про дві житлові будівлі та чотири земельні ділянки на Тернопільщині, а також вартість автомобіля Volkswagen Touareg, придбаного її чоловіком.

Николишин зазначила, що зазначені помилки є наслідком випадкових неточностей, зокрема, додавання зайвих нулів у сумі своїх заощаджень. Вона стверджує, що їхні накопичення були результатом багаторічної роботи та спадщини від батьків.

Однак НАЗК не прийняло ці пояснення, оскільки інші розділи декларації були заповнені коректно. Офіційний дохід родини з 1998 по 2023 рік складав близько 3 мільйонів гривень, що не відповідає обсягу їхніх заощаджень.

НАЗК направило висновок правоохоронцям для подальшого розслідування.