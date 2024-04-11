На что повлияет рост минималки

По словам Гетманцева, рост минимальной заработной платы касается не только зарплат украинцев, но и влияет на размер различных социальных выплат и компенсаций для работодателей.

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Такие изменения обычно стимулируют внешнее потребление и помогают активизировать экономику в целом. Например, в 2024 году минимальная зарплата увеличится на 19,4%, что позволит частично компенсировать потери реальной заработной платы последних лет, учитывая низкий уровень инфляции.

Даниил Гетманцев Глава финансового комитета Верховной Рады Ожидания в целом положительные. Ведь повышение минимальной зарплаты – это же не только о зарплате, это и о многих различных выплат, которые тем или иным образом привязаны или базируются на процентах от минимальной зарплаты – от помощи безработным до доплат и компенсаций работодателям, которые трудоустраивают различные категории украинцев.

Во время военного конфликта правительство вынуждено придерживаться осторожной стратегии по увеличению минимальной заработной платы, чтобы предотвратить значительные потери для государственного бюджета и сектора бизнеса.

В то же время по словам Гетманцева, размер минимальной заработной платы отражает социальную политику страны и степень экономического прогресса.

Государство должно стремиться устанавливать такой уровень минималки, который защищает человека труда от трудовой бедности. В условиях Украины это означает, что если человек работает и получает "белую" минимальную зарплату, то он не попадет за эту границу,

– отмечает чиновник.

Предотвращение трудовой миграции

По словам Гетманцева, борьба с бедностью среди работников является лишь частью более широкой проблематики.

Заметьте! Важно, чтобы минимальная заработная плата в Украине была конкурентоспособной на региональном уровне, а ее уровень приближался к средним показателям по региону.

Ведь иначе в Украине будет продолжаться трудовая миграция граждан в западные страны, что будет невыгодно для экономики.

Здесь не должно быть лишних иллюзий. Диспаритет в показателях минимальной зарплаты в Украине (190 евро), Румынии (660 евро) и Польше (990 евро) соответствует разрыву в уровне подушевого ВВП между нашими странами, по крайней мере до войны,

– отмечает Даниил Гетманцев.

Уменьшение этого диспаритета потребует обеспечения стабильного экономического роста, масштабных восстановительных усилий после войны, последовательного повышения реальных социальных стандартов, а также побуждения к возвращению трудовых мигрантов домой.