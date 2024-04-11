Расчет пенсии по возрасту выполняется по формуле:

Размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии.

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Коэффициент заработной платы

Средняя заработная плата по Украине – это индикатор, который определяется официально и отражает среднегодовой доход граждан.

Далее эта сумма используется для исчисления индивидуальной пенсии с учетом коэффициента заработной платы и коэффициента страхового стажа лица.

Что такое коэффициент заработной платы Коэффициент заработной платы лица – это соотношение средней зарплаты лица к средней зарплате по стране за 3 года перед назначением пенсии. Для примера, если лицо зарабатывает вдвое больше средней зарплаты по стране, ее коэффициент будет равен 2.

Итак, для вычисления коэффициента заработной платы нужно:

Определить среднюю заработную плату лица за последние три года перед обращением за пенсией. Определить среднюю заработную плату в Украине за эти же три года. Разделить среднегодовую заработную плату лица на среднегодовую заработную плату по стране.

Обратите внимание! В 2024 году применяется усредненный показатель заработной платы за 2021-2023 годы, то есть 13 559,41 гривны.

Результатом будет коэффициент заработной платы, который используется в формуле расчета пенсии. Если средняя заработная плата лица выше средней зарплаты по стране, коэффициент будет больше единицы. Если ниже – соответственно меньше единицы.

Коэффициент страхового стажа

Коэффициент страхового стажа – важный аспект исчисления пенсии, который основан на общем времени, в течение которого лицо платило страховые взносы.

Обратите внимание! В 2024 году минимальный страховой стаж для назначения пенсии составляет 35 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Коэффициент страхового стажа для расчета пенсии в Украине определяется на основе общего количества полных лет, в течение которых застрахованное лицо платило страховые взносы.

Вот как можно рассчитать этот коэффициент:

Вычислить общее количество полных лет страхового стажа. Разделить это количество лет на минимально необходимый страховой стаж для назначения пенсии, который установлен законодательством.

Например, если для назначения пенсии требуется минимальный страховой стаж в 35 лет, то страховой стаж лица в 35 лет будет иметь коэффициент 1. Если страховой стаж составляет 40 лет, то коэффициент будет рассчитываться как 40/35, что равно примерно 1,14.