Розрахунок пенсії за віком виконується за формулою:

Розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.

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Коефіцієнт заробітної плати

Середня заробітна плата по Україні – це індикатор, який визначається офіційно і відображає середньорічний дохід громадян.

Далі ця сума використовується для обчислення індивідуальної пенсії з урахуванням коефіцієнта заробітної плати та коефіцієнта страхового стажу особи.

Що таке коефіцієнт заробітної плати Коефіцієнт заробітної плати особи — це співвідношення середньої зарплати особи до середньої зарплати по країні за 3 роки перед призначенням пенсії. Для прикладу, якщо особа заробляє вдвічі більше від середньої зарплати по країні, її коефіцієнт буде рівний 2.

Отже, для обчислення коефіцієнта заробітної плати потрібно:

Визначити середню заробітну плату особи за останні три роки перед зверненням за пенсією. Визначити середню заробітну плату в Україні за ці ж три роки. Розділити середньорічну заробітну плату особи на середньорічну заробітну плату по країні.

Зауважте! У 2024 році застосовується усереднений показник заробітної плати за 2021-2023 роки, тобто 13 559,41 гривні.

Результатом буде коефіцієнт заробітної плати, який використовується у формулі розрахунку пенсії. Якщо середня заробітна плата особи вища за середню зарплату по країні, коефіцієнт буде більше одиниці. Якщо нижча — відповідно менше одиниці.

Коефіцієнт страхового стажу

Коефіцієнт страхового стажу — важливий аспект обчислення пенсії, який заснований на загальному часі, протягом якого особа сплачувала страхові внески.

Зауважте! У 2024 році мінімальний страховий стаж для призначення пенсії становить 35 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Коефіцієнт страхового стажу для розрахунку пенсії в Україні визначається на основі загальної кількості повних років, протягом яких застрахована особа сплачувала страхові внески.

Ось як можна розрахувати цей коефіцієнт:

Вирахувати загальну кількість повних років страхового стажу. Поділити цю кількість років на мінімально необхідний страховий стаж для призначення пенсії, який встановлено законодавством.

Наприклад, якщо для призначення пенсії вимагається мінімальний страховий стаж у 35 років, то страховий стаж особи в 35 років буде мати коефіцієнт 1. Якщо страховий стаж складає 40 років, то коефіцієнт буде розраховуватися як 40/35, що дорівнює приблизно 1,14.