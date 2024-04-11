Хто з пенсіонерів отримає надбавку влітку
Виплату до Дня незалежності України нарахують особам, які отримали інвалідність внаслідок війни. Також вона належить пенсіонерам, які у віці до 14 років стали ув'язненими концтаборів чи гетто.
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Одноразова допомога передбачається громадянам з обмеженими фізичними можливостями, які отримали каліцтво на виробництві або з якоїсь іншої причини. Сума надбавки залежатиме від групи інвалідності:
- 3 100 гривень – для I групи інвалідності;
- 2 900 гривень – для II групи інвалідності;
- 2 700 гривень – для III групи інвалідності.
Водночас додаткові 1 000 гривень можуть отримати:
- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності;
- колишні неповнолітні вʼязні (кому на момент утримання ще не виповнилося 18 років) концентраційних таборів, гетто, інших місць;
- діти, які народилися у вищеперерахованих місцях;
Також по 650 гривень отримають такі категорії громадян:
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України;
- дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю через війну, які не одружилися вдруге;
- дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, війни й жертв нацистських переслідувань, визнаних особами з інвалідністю від захворювання, трудового каліцтва або з інших причин, що не одружилися вдруге.
Хто ще отримає надбавки
Також отримають доплату за віком пенсіонери від 70 років. Розмір надбавки за віком нині є таким:
- 300 гривень – для пенсіонерів від 70 до 74 років;
- 456 гривень – для тих, кому від 75 до 79 років;
- 570 гривень – тим, кому понад 80 років.
Крім цього, на надбавку можуть розраховувати пенсіонери, які мають особливі заслуги перед Україною. Її розмір встановлюється індивідуально та залежить від характеру й рівня заслуги.